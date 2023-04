https://fr.sputniknews.africa/20230414/des-scientifiques-russes-decouvrent-un-moyen-dameliorer-la-fertilite-des-sols-1058611562.html

Des scientifiques russes découvrent un moyen d’améliorer la fertilité des sols

Des scientifiques russes découvrent un moyen d’améliorer la fertilité des sols

Des scientifiques russes proposent d’améliorer la fertilité des sols grâce à du biochar, ce qui pourrait par ailleurs avoir un impact positif sur... 14.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-14T19:56+0200

2023-04-14T19:56+0200

2023-04-14T19:56+0200

tioumen

recherche

agriculture

écologie

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104312/53/1043125368_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_81623ab4b7662a49ea5310fbf6b650b5.jpg

L’utilisation de biochar, obtenu à partir de déchets organiques peut améliorer les propriétés de la terre et augmenter fertilité, indiquent des scientifiques de l’université russe de Tioumen. Selon eux, cet amendement du sol garantit en même temps la propreté environnementale des entreprises agricoles et peut partiellement remplacer les engrais minéraux.Les chercheurs ont obtenu du biochar à partir de déchets organiques. Il a été par la suite utilisé comme additif pour augmenter le rendement des cultures céréalières. Selon leurs calculs, l'introduction de biochar -obtenu à partir de fumier de vache et de paille de blé- dans le sol a entraîné une augmentation de la masse de froment de 14 à 23%.Mode d’emploiÀ la suite d'un traitement thermique dans un environnement sans oxygène, les déchets organiques tels que la sciure de bois, la paille, les coques de pignons de pin sont transformés en un matériau carboné hautement poreux. Lorsqu'il est ajouté au sol, la structure et le régime eau-air de celui-ci s'améliorent. De plus, la composition du biochar comprend une large gamme de microéléments, uniques pour chaque type de matière première utilisée, ce qui a un effet positif sur la fertilité du sol.Une bonne nouvelle pour la planèteSelon les scientifiques de l'Université d'État de Tioumen, le traitement thermique économe en ressources de ce type de déchets permettra non seulement d'obtenir du biochar, mais également de résoudre le problème des gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère à cause des conditions de stockage naturel dans les décharges.

tioumen

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

tioumen, recherche, agriculture, écologie, russie