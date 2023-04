https://fr.sputniknews.africa/20230413/reunion-pleniere-du-forum-international-russie-afrique-sur-les-technologies-de-linformation---video-1058568626.html

Réunion plénière du Forum international Russie-Afrique sur les technologies de l'information - vidéo

Ce 13 avril, la session plénière du Forum international Russie-Afrique sur les technologies de l'information se déroule dans l’agence de presse Rossiya... 13.04.2023, Sputnik Afrique

Moscou accueille ce jeudi 13 avril la réunion plénière du Forum international Russie-Afrique sur les technologies de l'information.L’événement a pour thème "Les technologies numériques comme moteur du développement de l'État et de la coopération internationale".Les participants se composent de représentants des autorités publiques de la Russie et des pays africains, des directeurs de grandes entreprises informatiques, des responsables d'instituts de développement et d'établissements d'enseignement supérieur.Les experts discuteront des projets en cours et des principales tendances en matière de transformation numérique, ainsi que des perspectives de coopération russo-africaine dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.Le forum se tient à la veille du deuxième sommet Russie-Afrique, qui doit avoir lieu à Saint-Pétersbourg en juillet prochain.

