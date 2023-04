https://fr.sputniknews.africa/20230413/lue-ajoute-le-groupe-paramilitaire-russe-wagner-a-une-nouvelle-liste-de-sanctions-1058581577.html

L’UE ajoute le groupe paramilitaire russe Wagner à une nouvelle liste de sanctions

L’Union européenne a sanctionné le groupe paramilitaire russe Wagner en lien avec son activité en Ukraine. Le groupe privé était déjà sur la liste des... 13.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-13T15:57+0200

2023-04-13T15:57+0200

2023-04-13T16:52+0200

russie

union européenne (ue)

maison blanche

sanctions

liste de sanctions

groupe wagner

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103510/97/1035109780_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_79931c0d06049eebc170c716d01fe00d.jpg

Le Conseil de l'UE a ajouté le groupe Wagner à une nouvelle liste de sanctions, selon le journal officiel de l'Union européenne. Le média RIA FAN a été également sanctionné.Ce groupe privé paramilitaire est "responsable d’apporter un soutien matériel aux actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine", d’après Bruxelles. Le média sanctionné fait quant à lui "la propagande" et "promeut les actions entreprises par le groupe Wagner".Train de sanctionsPar ailleurs, l'UE avait déjà imposé des sanctions contre le groupe Wagner en décembre 2021. Les restrictions avaient été introduites à cause de la menace engendrée pour la Libye, la Syrie et l'Ukraine, selon l’UE.En janvier, le groupe privé avait été désigné par Washington comme une organisation criminelle internationale. Selon la Maison-Blanche, il est responsable "de vastes atrocités" et "d’abus des droits de l’Homme" commis en Ukraine.

russie

2023

russie, union européenne (ue), maison blanche, sanctions, liste de sanctions, groupe wagner