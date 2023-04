https://fr.sputniknews.africa/20230413/loccident-utilise-de-nouvelles-cyberarmes-contre-la-russie-1058585383.html

L’Occident utilise de nouvelles cyberarmes contre la Russie

L’Occident utilise de nouvelles cyberarmes contre la Russie

Le service de sécurité russe a identifié des groupes de hackeurs internationaux menant des cyberattaques contre des infrastructures critiques russes. 13.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-13T18:05+0200

2023-04-13T18:05+0200

2023-04-13T18:05+0200

hackers

fsb

ukraine

occident

russie

informatique

géorgie (pays issu de l'ex-urss)

turquie

états-unis

pologne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104151/33/1041513394_0:89:1920:1169_1920x0_80_0_0_d84226202751c1c2095fb7ca7f264e49.jpg

L'Occident a recours à de nouveaux types de cyberarmes contre la Russie, en utilisant l'infrastructure informatique de l'Ukraine, a indiqué le Service fédéral de sécurité russe (FSB). Il précise que cette dernière est exploitée par des hackers occidentaux leur "permettant d’essayer secrètement de nouveaux types de cyberarmes".Au total, depuis le début de l’année 2022, le département a enregistré plus de 5.000 attaques informatiques contre des infrastructures critiques de la Russie. Il indique que les conséquences négatives ont été évitées grâce à des mesures prises au bon moment.Les hackeurs identifiésLe FSB a indiqué que plusieurs cyberattaques étaient planifiées avec la participation directe du Pentagone en coopération avec des équipes internationales de hackers -comme Anonymous, ou Silence- et d’autres géographiquement limitées à un État -comme Ghost Clan aux USA, RedHack en Turquie, GNG en Géorgie, Squad 303 en Pologne, etc.Le FSB souligne qu’il a de fortes chances d'identifier les clients et organisateurs de ces cyberattaques et de les faire traduire en justice.

ukraine

occident

russie

géorgie (pays issu de l'ex-urss)

turquie

états-unis

pologne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

hackers, fsb, ukraine, occident, russie, informatique, géorgie (pays issu de l'ex-urss), turquie, états-unis, pologne, cyberattaque