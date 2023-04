https://fr.sputniknews.africa/20230413/le-president-senegalais-annonce-un-budget-de-100-milliards-fcfa-pour-la-campagne-agricole-2023-2024-1058567845.html

Le Président sénégalais annonce un budget de 100 milliards FCFA pour la campagne agricole 2023-2024

Le Président sénégalais, Macky Sall, a annoncé le 12 avril avoir décidé d'allouer "une dotation budgétaire exceptionnelle et historique de 100 milliards de... 13.04.2023, Sputnik Afrique

"Appréciant les conclusions du Conseil interministériel sur l'agriculture", Macky Sall "a décidé d'allouer une dotation budgétaire exceptionnelle et historique de 100 milliards de francs CFA à la campagne agricole 2023-2024, afin de renforcer la politique de souveraineté alimentaire", indique le communiqué du Conseil des ministres.Dans sa communication au cours de cette rencontre, le Premier ministre, Amadou Ba, a lui évoqué le conseil interministériel sur la préparation de la campagne agricole, selon la même source.Il est aussi revenu sur la réunion interministérielle sur la préparation de l’hivernage et la gestion des inondations, précise le texte.Macky Sall a souligné mercredi à Dakar "l'urgence d'une évaluation rapide et inclusive de l'application du Code de la pêche", au regard de "la récurrence des différends" entre des pêcheurs et populations ressortissants des zones de pêche.D'autre part, le chef de l'État a abordé la question de "la gestion préventive des différends et de la stabilité sociale dans le sous-secteur de la pêche artisanale", "en indiquant au gouvernement l'urgence d'une évaluation rapide et inclusive de l'application du Code de la pêche, mais également de la fonctionnalité des comités et cadres locaux de concertation relatifs à la pêche artisanale [...]''.Il a souligné ce point au regard "de la récurrence des différends impliquant des pêcheurs et populations ressortissants de Kayar, Mboro et Guet Ndar'', principales zones de pêche du Sénégal, relève le communiqué.Dans ce contexte, ajoute-t-on, "le chef de l'État a demandé au Premier ministre et au ministre des Pêches et de l'Economie maritime de poursuivre les efforts de sensibilisation des acteurs impliqués, en vue de déployer la solidarité nationale auprès des blessés et des sinistrés signalés" et "d’asseoir durablement la coexistence pacifique des acteurs de la pêche artisanale, dans le respect scrupuleux de l'État de droit et du Code la pêche".

