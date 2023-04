https://fr.sputniknews.africa/20230413/lafrique-compte-tirer-profit-de-la-digitalisation-russe-1058586919.html

L’Afrique compte "tirer profit de la digitalisation russe"

L’Afrique compte "tirer profit de la digitalisation russe"

L'Afrique aspire au partage de l’expertise russe dans le domaine de la digitalisation afin d’en tirer profit, ont estimé des responsables sénégalais et... 13.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-13T22:14+0200

2023-04-13T22:14+0200

2023-04-13T22:14+0200

afrique

sputnik

russie

international

expertise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0d/1057260279_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_f774b8d26a675774a314095852035038.jpg

L’Afrique doit tirer profit de l’expérience russe dans la transformation digitale, ont déclaré à Sputnik Joao Frederico Gomes de Barros, président du conseil d'administration de l'Autorité nationale de régulation de Guinée-Bissau, et Ndiaga Beye, premier conseiller à l’ambassade sénégalaise de Moscou, lors du forum international Russie-Afrique sur les technologies de l'information qui s’est tenu ce jeudi 13 avril à Moscou.Selon lui, l'expertise russe "n'est plus à démontrer, elle est reconnue partout dans le monde".Le responsable bissau-guinéen a de son côté insisté au micro de Sputnik sur le fait que l’Afrique attend sérieusement de ce forum le partage de l’expérience sur la transformation digitale en cours dans le monde.L’Afrique s’y prépareÀ pratiquement trois mois de l’évènement tant attendu qu’est le 2e Sommet Russie-Afrique qui se tiendra en juillet à Saint-Pétersbourg, les deux interlocuteurs de Sputnik assurent que l’Afrique se prépare pour cette rencontre internationale dans un nouveau contexte géopolitique.Pour M.Beye, l’Afrique souhaiterait du pragmatisme lors du sommet. Il a conclu en demandant de ne lancer de "paroles en l’air et d’aller à l’essentiel".

afrique

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, sputnik, russie, international, expertise