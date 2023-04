https://fr.sputniknews.africa/20230413/la-mer-noire-ne-sera-jamais-une-mer-de-lotan-avertit-le-kremlin-1058585519.html

La mer Noire ne sera jamais une mer de l’Otan, avertit le Kremlin

La présidence russe a répondu aux propos du ministre ukrainien des Affaires étrangères, selon lequel la mer Noire devait être démilitarisé et devenir une mer... 13.04.2023, Sputnik Afrique

La mer Noire ne deviendra jamais une "mer de l'Otan", a déclaré jeudi 13 avril le Kremlin, répondant aux propos tenus par le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba. Le ministre a notamment appelé les Occidentaux à transformer la mer Noire "en ce que la mer Baltique est devenue, soit une mer de l’Otan". Il a par ailleurs prôné la démilitarisation des eaux en question.Selon le Kremlin, la déclaration de M.Kouleba "est basée sur deux concepts s’excluant mutuellement", la démilitarisation et l'Otan.Pomme de discordeLa mer Noire, bordée notamment par l'Ukraine au nord et la Turquie au sud, est une source de tension de longue date entre la Russie et l’Otan. Moscou considère la région comme stratégique, la Crimée abritant l'importante base russe de Sébastopol. À la mi-mars, la Russie a intercepté un drone américain au-dessus de ces eaux, dénonçant des provocations et des tentatives d'espionnage de la part des États-Unis.

