Élargissement des BRICS: le groupe définira les critères d’adhésion

La volonté de la Tunisie et d'autres pays de rejoindre les BRICS devra être examinée par les pays membres lors du prochain sommet d’Afrique du Sud en août. Les... 13.04.2023, Sputnik Afrique

Les leaders des pays membres des BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, se pencheront sur les critères à adopter concernant l’adhésion de nouveaux membres.Au cours de ce sommet, qui aura lieu en Afrique du Sud du 22 au 24 août, les leaders du groupe définiront des critères à partir de leurs "valeurs, idéologie et approche", selon le diplomate sud-africain."Les cinq pays actuels (membres des BRICS) ont beaucoup en commun en termes de valeurs, histoire, coopération", a fait remarquer Clayson Monyela, ajoutant que nombre d’institutions avaient depuis été créées, y compris la Nouvelle banque de développement.L'Afrique du Sud, qui assure depuis le 1e janvier 2023 la présidence tournante du groupe, accueillera le sommet des BRICS dans la province de Gauteng du 22 au 24 août. Le leitmotiv de l’événement sera "Les BRICS et l'Afrique: un partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif".Vers un élargissementCes derniers temps, plusieurs pays expriment leur volonté de rejoindre le bloc. La liste est longue, incluant l’Algérie, l’Égypte, l’Iran, le Zimbabwe. La semaine dernière la Tunisie a fait savoir qu’elle envisageait son adhésion sur fond d’impasse des négociations avec le FMI.Fin mars, un diplomate russe a fait savoir que 16 pays au total souhaitaient adhérer aux BRICS.

