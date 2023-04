https://fr.sputniknews.africa/20230413/des-peintures-murales-chretiennes-medievales-decouvertes-au-soudan--photos-1058578137.html

Des peintures murales chrétiennes médiévales découvertes au Soudan – photos

Des peintures murales chrétiennes médiévales découvertes au Soudan – photos

Une chambre souterraine et un complexe de salles, dont les intérieurs sont couverts de peintures chrétiennes, ont été dévoilés par des archéologues polonais au... 13.04.2023, Sputnik Afrique

Une équipe du Centre d'archéologie méditerranéenne de l'université de Varsovie a découvert une collection de fresques chrétiennes exquises lors de fouilles dans le Vieux Dongola, dans le nord du Soudan, rapporte le site Science in Poland.La ville était la capitale du royaume nubien de Makurie, situé sur la rive orientale du Nil.Des fouilles ont permis de mettre au jour une chambre souterraine et un complexe de salles voûtées et à coupoles construites en briques d'argile. Les trouvailles remontent aux XVIe-XIXe siècles, à l'ère du sultanat de Funj, relate le média.Plusieurs pièces sont décorées d'une collection de fresques représentant des scènes chrétiennes. Des images de Jésus Christ, de l'archange Saint-Michel, de la Vierge Marie et du souverain nubien y sont présentes.L’ensemble est accompagné d'inscriptions, dont l'une mentionne à plusieurs reprises le roi David et une demande à Dieu de protéger la ville, selon la source.D’après les chercheurs, la pièce avec la peinture du roi David ressemble à une crypte, mais elle se trouve à sept mètres au-dessus du niveau du sol médiéval.

