Un cosmonaute russe explique pourquoi la conquête de la Lune est essentielle

La Lune est le corps céleste le plus proche sur lequel nous pouvons tester les technologies pour les utiliser ensuite sur les planètes du système solaire... 12.04.2023

L'exploration de la Lune ouvrira la voie à l’humanité pour conquérir l’espace lointaine et aux vols vers d'autres planètes, estime le cosmonaute russe Oleg Skripotchka. À l’occasion de la Journée internationale du vol spatial habité, il a évoqué dans une interview à Sputnik les perspectives de la conquête spatiale.Le cosmonaute appelle à former plus de cadres capables de travailler à bord et de profiler les scientifiques. C'est les travaux à long terme qui pourront fournir des informations sur la façon de vivre et de travailler dans l'espace, ajoute-t-il.Le cosmonaute juge par ailleurs nécessaire de voler vers d'autres planètes.536 jours dans l’espaceOleg Skripochka a rejoint le corps des cosmonautes en 1997. Il a effectué trois vols spatiaux, dont la durée totale est de 536 jours 3 heures 49 minutes. En septembre 2019, il a quitté la Terre pour l’ISS avant de revenir près de six mois plus tard en pleine épidémie de Covid.

