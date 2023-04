https://fr.sputniknews.africa/20230412/les-etats-unis-travaillent-a-lelaboration-darmes-biologiques-universelles-dit-moscou-1058530466.html

Les États-Unis travaillent à l’élaboration d'armes biologiques universelles, dit Moscou

L'objectif des États-Unis est de développer des armes universelles génétiquement modifiées, selon un rapport de la commission parlementaire enquêtant sur les... 12.04.2023, Sputnik Afrique

Washington cherche à mettre au point des armes biologiques universelles génétiquement modifiées, capables d’affecter les êtres humains, les animaux et les cultures. C’est ce qui ressort du rapport final de la commission parlementaire chargée d’enquêter sur les laboratoires biologiques américains en Ukraine.Selon le document, leur utilisation envisage également "d'infliger à l'ennemi des dommages économiques irréparables et à grande échelle".Les "agents nocifs" biologiques sont capables de provoquer des "épidémies aux conséquences extraordinaires" et pourraient être comparables à un "hiver nucléaire", a souligné la source.À cette fin, Washington intensifie ses activités biomédicales dans l'espace post-soviétique, en modernisant les laboratoires biologiques d’après les normes américaines et en cherchant à placer sous son contrôle les services sanitaires, épidémiologiques et vétérinaires nationaux.En outre, les auteurs notent que des spécialistes du Pentagone prennent part au travail de tous les laboratoires de référence contrôlés par les États-Unis, mais leurs activités sont fermées.

