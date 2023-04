https://fr.sputniknews.africa/20230412/le-rappeur-francais-gims-affirme-que-les-egyptiens-avaient-lelectricite-des-lantiquite-1058526833.html

Le rappeur français Gims affirme que "les Égyptiens avaient l'électricité dès l'Antiquité"

Les Égyptiens disposaient d’un système électrique dès l’Antiquité, qui fonctionnait grâce aux pyramides, affirme le rappeur français Gims. Il assure également... 12.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-12T10:28+0200

égypte antique

pyramide

afrique du nord

afrique

Gandhi Djuna, alias Gims, célèbre rappeur français, a donné sa version de l’histoire et du rôle des pyramides en Égypte antique.Le musicien prétend que l’électricité était déjà maîtrisée par les Égyptiens antiques, bien avant que cette science soit théorisée par les chercheurs en Europe au XVIIIe siècle et que la première ampoule soit commercialisée aux États-Unis par Thomas Edison au XIXe siècle."À l’époque de l’empire des Koush (un ancien royaume qui a existé dans la partie nord du Soudan moderne du IXe ou VIIIe siècle avant J.-C. jusqu’au IVe siècle après J.-C., ndlr), il y avait de l’électricité. Les pyramides que l’on voit, au sommet il y a de l’or, et l’or c’est le meilleur conducteur pour l’électricité. C’était des antennes! Les gens avaient l’électricité […] et les historiens le savent", a-t-il poursuivi."Les Afropéens"Le chanteur de 36 ans, d’origine congolaise (né à Kinshasa), poursuit son raisonnement au micro, assurant que "l’Afrique a peuplé l’Europe avant les Européens": "On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les ‘vrais Européens’ qui venaient d'Asie […]. 50.000 ans avant les Européens, la notion de chevalerie, on l'avait déjà. On veut nous faire croire que notre histoire a commencé sur un négrier en train de ramer en sueur. Non."La séquence a fait réagir, notamment un autre rappeur français connu, Booba. "C'est le Wakandaaaaaaaaa! Le chevalier nwar. Lancelot de Château rouge. Et dire qu'il est ambassadeur", a-t-il ironisé.

