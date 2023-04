https://fr.sputniknews.africa/20230412/la-chine-entend-frapper-un-asteroide-en-2025-1058564971.html

La Chine entend frapper un astéroïde en 2025

La Chine entend frapper un astéroïde en 2025

Défendre la planète, c’est à cela que s’attellent certains pays. La Chine entend cibler un astéroïde pour son test de la défense planétaire en 2025, après un... 12.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-12T22:03+0200

2023-04-12T22:03+0200

2023-04-12T22:03+0200

chine

astéroïde

spacenews

nasa

défense

planète

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104390/40/1043904056_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_be05b25d4fd5f2056dcb97ba39a49251.jpg

La Chine a l’intention de réaliser une mission qui vise à contrer les menaces posées par les astéroïdes proches de la Terre en frappant en 2025 un planétoïde d’environ 30mètres de diamètre baptisé VL5 2019, a annoncé le site américain SpaceNews.Une fusée Longue Marche 3B transportera à la fois un impacteur et un vaisseau spatial observateur, selon Chen Qi, du Laboratoire chinois d’exploration de l’espace lointain. M.Chen a fait une présentation de la mission lors de la 8e Conférence de défense planétaire de l’International Academy of Astronautics (IAA) début avril à Vienne.Pékin aurait changé de cible, mais rapproché la date de la mission. En été 2022, les médias avaient annoncé que le vol serait réalisé en 2026 et que la frappe viserait l’astéroïde 2020 PN1. Tout comme 2020 PN1, 2019 VL5 est un astéroïde de classe Aten, un groupe d'objets qui croisent l'orbite de la Terre mais ont une période orbitale inférieure à un an.L’objet géocroiseur actuellement choisi par la Chine est plus petit et moins massif que celui visé par la NASA américaine en 2022.Le test de l’Empire du milieu fait partie d’un vaste plan de défense planétaire mentionné comme un domaine de recherche clé dans le dernier livre blanc sur l’espace de la Chine, publié début 2022, précise SpaceNews.Crash-test interstellaire de la NASAEn novembre 2022, la sonde DART (Double Asteroid Redirection Test) lancée par la NASA un an plus tôt, a percuté l’astéroïde Dimorphos pour le dévier de sa trajectoire. La sonde HERA de l’Agence spatiale européenne (ESA), qui participait aussi à la mission, devait étudier le résultat de l’impact et les propriétés de l’astéroïde.Cette première tentative de dévier un astéroïde pour protéger la Terre a été un succès car il avait été constaté que l’orbite de Dimorphos avait changé sa trajectoire, constate SpaceNews.

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

chine, astéroïde, spacenews, nasa, défense, planète