"Fausses spéculations": la Serbie nie toute livraison d’armes à l’Ukraine

La Serbie n'a pas envoyé d'armes à l'Ukraine, a déclaré à Sputnik le ministre serbe de la Défense Milos Vucevic. Il a ainsi réfuté les informations issues de... 12.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-12T12:18+0200

2023-04-12T12:18+0200

2023-04-12T12:20+0200

Dans une interview exclusive à Sputnik Belgrade a réagi aux informations selon lesquelles la Serbie a accepté de fournir des armes à Kiev ou en avait déjà envoyé.D’après lui, l’objectif de ces informations est "évidemment d'entraîner la Serbie dans ce conflit"."Il y a toujours la possibilité qu'une arme soit trouvée par magie dans la zone du conflit, mais cela n'a absolument rien à voir avec la Serbie. C'est une question pour les pays qui ne respectent pas les normes internationales, les clauses contractuelles et les pratiques commerciales", a jouté le ministre.Assistance serbe à l’UkraineIssu d’une fuite massive de documents classifiés du Pentagone, un document fait référence à la livraison d’armes à l’Ukraine par la Serbie. Intitulé "Europe|Réponse au conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine", le document a été relayé par l’agence Reuters, qui n’a pourtant pas pu confirmer son authenticité.Sous forme de tableau, le document présente les "positions évaluées" de 38 gouvernements européens en réponse aux demandes d'assistance militaire de l'Ukraine. Le tableau montre que la Serbie a refusé de fournir une formation aux forces ukrainiennes, mais qu'elle s'est engagée à envoyer une aide létale ou qu'elle en a déjà fourni. Il indique également que la Serbie a la volonté politique et la capacité militaire de fournir des armes à l'Ukraine à l'avenir.Après la révélation de cette fuite, la semaine dernière, le département américain de la Justice a ouvert une enquête. Le Pentagone évalue actuellement les dommages causés à la sécurité nationale des États-Unis.

