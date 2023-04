https://fr.sputniknews.africa/20230412/en-tunisie-des-migrants-subsahariens-arretes-pour-tentative-dintrusion-au-siege-du-hcr-1058519658.html

En Tunisie, des migrants subsahariens arrêtés pour tentative d'intrusion au siège du HCR

En Tunisie, des migrants subsahariens arrêtés pour tentative d'intrusion au siège du HCR

Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés a exprimé son indignation "profonde" suite aux incidents violents qui se sont déroulés près de son... 12.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-12T07:35+0200

2023-04-12T07:35+0200

2023-04-12T07:35+0200

tunisie

tunis

haut-commissariat des nations unies pour les réfugiés (hcr)

migrants

maghreb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/08/02/1045957664_0:478:2592:1936_1920x0_80_0_0_ac1209383c5efa16f70ba1bb06051a18.jpg

Les autorités tunisiennes ont annoncé, mardi, avoir placé en garde à vue des migrants subsahariens pour tentative d'intrusion au siège du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à Tunis.Les migrants, qui observaient un sit-in devant le bâtiment, étaient armés de bâtons et de bouteilles de gaz, précise le ministère, notant que le représentant légal du HCR s'est rendu aux services sécuritaires pour porter plainte contre ce groupe.Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés a exprimé son indignation "profonde" suite aux incidents violents qui se sont déroulés près de son siège à Tunis.Dans une déclaration publiée le 11 avril au soir, le HCR a appelé à mettre immédiatement fin à toutes les formes de violence et à une désescalade des tensions afin que la situation ne soit pas aggravée pour tous, y compris les réfugiés et les demandeurs d'asile.

tunisie

tunis

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

tunisie, tunis, haut-commissariat des nations unies pour les réfugiés (hcr), migrants, maghreb