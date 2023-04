https://fr.sputniknews.africa/20230412/elon-musk-indique-avoir-licencie-environ-80-de-leffectif-de-twitter-1058563826.html

Elon Musk indique avoir licencié environ 80% de l'effectif de Twitter

Elon Musk indique avoir licencié environ 80% de l'effectif de Twitter

Le patron de Twitter, Elon Musk, a indiqué avoir licencié plus de 6.000 employés depuis son acquisition du réseau social.

Le milliardaire ELon Musk a déclaré à la BBC, que Twitter ne compte plus que 1.500 salariés, contre moins de 8.000 qui étaient employés au moment de son acquisition. La réduction équivaut à environ 80% du personnel de l'entreprise. Ce n'est "pas amusant du tout" et peut parfois être "douloureux", a déclaré le PDG de Twitter. Le deuxième homme le plus riche du monde a affirmé qu'une "action drastique" était nécessaire lorsqu'il est arrivé à la tête de l'entreprise, car Twitter était confronté à "une situation de trésorerie négative de 3 milliards de dollars". Cela laissait le réseau social avec seulement "quatre mois à vivre", a-t-il estimé. Musk a acheté l'oiseau bleu pour 44 milliards de dollars en octobre dernier. Après avoir initialement proposé de reprendre l'entreprise en avril 2022, il a tenté de se retirer de l'accord, invoquant des inquiétudes quant au nombre de faux comptes dont il disposait. Il a depuis radicalement remanié Twitter, licenciant des cadres supérieurs, supprimant des emplois et promulguant de nouvelles politiques sur la façon dont les comptes d'utilisateurs sont vérifiés. Depuis lors, Twitter atteint désormais "à peu près" le seuil de rentabilité et les annonceurs reviennent sur la plateforme, a-t-il indiqué.

