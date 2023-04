https://fr.sputniknews.africa/20230412/afrique-russie-dans-lindustrie-spatiale-un-chercheur-russe-nomme-les-domaines-prometteurs-1058565303.html

Afrique-Russie dans l’industrie spatiale: un chercheur russe nomme les domaines prometteurs

À l’époque où les risques écologiques et sanitaires deviennent plus élevés, l’Afrique a besoin de satellites permettant de satisfaire les besoins du continent... 12.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-12T22:44+0200

2023-04-12T22:44+0200

2023-04-12T23:07+0200

L’Afrique a besoin de satellites qui lui permettront efficacement de surveiller divers risques, notamment les incendies, la désertification, les conditions épidémiologiques et la migration des animaux de troupeaux qui peuvent être porteurs de maladies dangereuses, a déclaré ce 12 avril à Sputnik Ivan Lochkarev, chercheur au Centre d'études sur le Moyen-Orient et l'Afrique de l’Institut d’État de Moscou des relations internationales (MGIMO).L’Union africaine (UA) a adopté un programme de développement pacifique de l'espace dès 2015. Le but est de créer une industrie spatiale africaine compétitive et capable de répondre aux besoins du continent. Mais un manque de fonds a freiné la réalisation du projet spatial africain "qui n’arrive pas à exploiter de gros satellites", note le chercheur.Dans cette optique, la Russie et l’Afrique pourraient élargir davantage leur coopération, déjà très intense, dans les domaines suivants:1. Collaborer au sein des organisations internationales en vue d’interdire le déploiement d’armes conventionnelles dans l’espace.En effet, le traité sur l'espace extra-atmosphérique interdit de déployer des armes nucléaires dans l'espace circumterrestre et sur les corps célestes. Mais cette interdiction ne concerne par les autres armes, "et certains pays occidentaux essaient d’en profiter".Or "l’éventuelle présence d’armes en orbite empêche aux pays qui n'ont pas encore accès à l'espace de développer leurs programmes scientifiques".2. Créer et produire ensemble des satellites de télédétectionPour l’instant le potentiel russo-africain dans ce domaine n'a pas encore été pleinement exploité.L’Internet par satellite "peut devenir un concurrent important à l’Internet fourni par les câbles sous-marins et terrestres et fournir une couverture plus large et, surtout, plus stable des différentes parties du continent", estime le chercheur.

