Plusieurs terroristes neutralisés dans le nord du Burkina Faso

Plusieurs terroristes neutralisés dans le nord du Burkina Faso

L'armée burkinabè a neutralisé dans la nuit du 10 au 11 avril, dans la localité de Pougzenbaogo (Nord), plusieurs terroristes après l’attaque d’une position... 11.04.2023, Sputnik Afrique

"Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 avril, les VDP de Kelbo dans le Soum, ont vigoureusement repoussé une attaque terroriste contre un de leurs positions", indique la même source qui cite des sources sécuritaires.Et de préciser que dans leur fuite, les terroristes se sont scindés en plusieurs groupes, mais un des groupes a été rattrapé dans la localité de Pougzenbaogo et neutralisé grâce aux vecteurs aériens.En outre, ajoute encore l’AIB, les FDS et VDP du 6ème groupement de l’armée, ont mené lundi, d’intenses combats au sol contre des sanctuaires terroristes dans le Nord du Burkina.Des opérations de grande envergure se poursuivent également dans plusieurs localités du Burkina Faso pour reconquérir l’intégrité territoriale et rétablir la paix.Selon la même source, les autorités militaires demandent "aux égarés qui ont rejoint les groupes armés terroristes et qui souhaitent sauver leurs vies, de déposer les armes".

