https://fr.sputniknews.africa/20230411/plusieurs-pylones-electriques-seffondrent-sur-une-autoroute-en-afrique-du-sud--video-1058495905.html

Plusieurs pylônes électriques s'effondrent sur une autoroute en Afrique du Sud – vidéo

Plusieurs pylônes électriques s'effondrent sur une autoroute en Afrique du Sud – vidéo

Plusieurs pylônes électriques sont tombés sur un axe routier majeur le 9 avril à proximité de la ville de Pretoria. Leur chute a causé un accident de la route... 11.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-11T10:34+0200

2023-04-11T10:34+0200

2023-04-11T10:34+0200

afrique subsaharienne

installations

électricité

accident

effondrement

afrique du sud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/09/16/1044464110_4:0:1920:1078_1920x0_80_0_0_5037976a9f2cef45ee404f1fdd5bd30c.jpg

Au moins sept grands pylônes électriques se sont effondrés le 9 avril sur une autoroute près de la capitale administrative sud-africaine, Pretoria, relate Africa News.Leur chute a provoqué un accident impliquant plusieurs véhicules, précise le média.Résultat, deux personnes ont été "modérément" blessées. Elles ont été transportées à l’hôpital, comme l’a indiqué le service paramédical privé Promed.L'effondrement de ces installations a fait descendre des câbles haute tension "extrêmement bas au-dessus de l'autoroute", ce qui a poussé les voitures à faire un écart pour les éviter et provoqué l'accident.En outre, l’endommagement des installations a privé d’électricité de nombreux quartiers du nord et de l’est de Pretoria.Une tentative de vol des installationsLa raison de la chute n’est pas claire, d’après les autorités citées par le média, mais il y a "une très forte possibilité que cela soit dû à un vandalisme criminel".Relayé par Africa News, le maire de la ville de Tshwane, Cilliers Brink, a noté qu’il y avait déjà eu des tentatives de vol de sections de métal à la base des pylônes et que ces derniers avaient dû être réparés.

afrique subsaharienne

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, installations, électricité, accident, effondrement, afrique du sud