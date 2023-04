https://fr.sputniknews.africa/20230411/lafrique-peut-servir-de-facilitateur-dans-des-conflits-mondiaux-pour-un-expert-beninois-en-droit-1058517198.html

L’Afrique "peut servir de facilitateur dans des conflits mondiaux", pour un expert béninois en droit

L'Afrique "peut servir de facilitateur dans des conflits mondiaux", pour un expert béninois en droit

Le sommet Russie-Afrique approche à grands pas. Cet évènement inquiète les chancelleries occidentales qui font tout pour dissuader les pays africains d’y... 11.04.2023, Sputnik Afrique

L’Afrique «peut servir de facilitateur dans des conflits mondiaux», pour un expert béninois en droit Le sommet Russie-Afrique approche à grands pas. Cet évènement inquiète les chancelleries occidentales qui font tout pour dissuader les pays africains d’y prendre part. Au micro de Sputnik Afrique, Marius Mensah, docteur béninois en droit international, revient sur la manière dont les États africains pourraient y tirer leur épingle du jeu.

"Tout le monde veut coopérer avec l'Afrique parce que c'est un continent important. Et d'ailleurs, il faut dire que nous sommes en train d'assister sur le plan international à la refondation de l'ordre mondial. Il y a le bloc occidental et le bloc que j'appellerais les BRICS et autres pays émergents qui essaient de dicter aussi leurs conditions au marché des affaires internationales, dont les Occidentaux maîtrisent le fonctionnement. Il y a cette friction et ce combat pour un leadership mondial. Cependant, je crois qu'il faudrait plutôt utiliser l'émergence de nouvelles puissances pour lutter contre les problèmes globaux, les problèmes communs, à savoir le changement climatique auquel personne n'échappera, ça je vous le garantis, et les objectifs du développement durable de 2030 que beaucoup de pays n'atteindront pas", déclare M.Mensah.Retrouvez également dans ce numéro:- Abdou Karim Diakhaté, analyste politique sénégalais et directeur de publication du magazine Le Panafricain, sur les propos de M.Lavrov concernant les tentatives américaines et de leurs alliés de saboter le sommet Russie-Afrique.- Lianhoué Imhotep Bayala, acteur de la société civile burkinabè et analyste politique, sur la nouvelle stratégie de l’Union européenne à l’égard de l’Afrique.- Anil Sooklal, sherpa de l’Afrique du Sud pour les BRICS, sur le refus de Pretoria d’appliquer les sanctions contre la Russie avec qui elle entretient d’excellentes relations et sur le prochain sommet des BRICS.- Habib Kazdaghli, professeur d’histoire contemporaine tunisien, sur la commémoration des évènements des 8-9 avril 1938 en Tunisie qui doivent servir d’exemple dans la lutte pour un monde multipolaire.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- Investir en Afrique serait plus sûr que dans des produits financiers américains- Le Président de la RCA participe au nettoyage des rues de Bangui- Le Sénégal se lance dans la production de blé.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

