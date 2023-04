https://fr.sputniknews.africa/20230411/la-turquie-devoile-le-premier-porte-drones-armes-au-monde---images-1058517540.html

La Turquie dévoile le premier porte-drones armés au monde - images

Long de 231 mètres pour 32 mètres de largeur, le TCG Anadolu pourra accueillir sur son pont d'envol une dizaine d’hélicoptères ou onze drones. Il est désormais... 11.04.2023, Sputnik Afrique

Le navire d'assaut amphibie, le premier porte-drones armés, est entré au service de la marine turque, rapporte l'agence Anadolu.L’inauguration de ce plus grand bâtiment turc, baptisé Anadolu, s’est déroulée le 10 avril à Istanbul, avec la participation du Président Recep Tayyip Erdogan.Il a rappelé que la mise en œuvre du projet TCG Anadolu a débuté le 30 avril 2016 et que le bateau a été mis à l’eau en mai 2019.M.Erdogan a noté que ce navire de 231 mètres de long et de 32 mètres de haut est capable d’accueillir un bataillon de forces d'assaut. Une particularité qui permet de transférer rapidement des militaires vers n'importe quelle région du monde.Le navire est conçu pour transporter 94 véhicules, dont 13 chars, 27 véhicules blindés de transport de troupes amphibies et 6 véhicules blindés de transport de troupes. Le pont peut accueillir dix hélicoptères et 11 drones de frappe ainsi que quatre embarcations."Révolution technologique"M.Erdogan a loué les progrès réalisés par l'industrie de la défense au cours des deux dernières décennies, évoquant une "révolution technologique".Selon lui, le niveau de substitution des importations dans le secteur de la défense se situe à ce jour à 80%. Le dirigeant turc a détaillé le nombre de projets nationaux dans ce secteur, indiquant qu’au cours des dernières décennies, il est passé de 62 à 750.

