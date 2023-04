https://fr.sputniknews.africa/20230411/ex-conseiller-de-la-cia-voila-comment-les-usa-se-sont-pieges-en-voulant-nuire-a-moscou-1058519174.html

Ex-conseiller de la CIA: voilà comment les USA se sont piégés en voulant nuire à Moscou

Les sanctions adoptées par les États-Unis contre la Russie les ont entrainés dans un piège, estime un ex-conseiller de la CIA américaine. Ces restrictions... 11.04.2023, Sputnik Afrique

Les États-Unis sont tombés dans leur propre piège dressé pour la Russie: leurs sanctions poussent de nombreux pays, y compris en Afrique, à renoncer au dollar, déclare James Richards, ancien conseiller de la Central Intelligence Agency (CIA).M.Richards pense que même de petites économies comme le Kenya souhaitent renoncer à la monnaie américaine.La fin du "règne du roi dollar"Selon l’ex-conseiller de la CIA, la politique de sanctions des USA a rendu plus rapide la fin du "règne du roi dollar" en tant que première monnaie de paiement au monde.Le processus de dédollarisation ne fera que s'accélérer dans les années à venir, et le principal catalyseur de ce processus a été la politique antirusse de la Maison Blanche, a-t-il ajouté.D’autres devises utilisées pour les transactions économiquesCes derniers temps, "des annonces d’accords bilatéraux et multilatéraux entre les pays pour le commerce de biens et de services dans des devises autres que le dollar américain se multiplient".M.Richards a rappelé l’arrangement clé qui a eu lieu entre la Chine et le Brésil. Comme autre exemple, Dubaï a signé un accord avec Pékin sur l’achat de pétrole avec yuans. Le Président russe Vladimir Poutine avait dit fin mars qu’il voyait d’un bon œil l’utilisation du yuan dans les échanges entre la Russie et les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.

