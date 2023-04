https://fr.sputniknews.africa/20230411/au-tchad-un-prisonnier-decede-apres-avoir-mange-un-repas-envoye-par-sa-mere-1058516001.html

Au Tchad, un prisonnier décède après avoir mangé un repas envoyé par sa mère

Un homme incarcéré dans le sud du Tchad a rendu l’âme après avoir partagé un repas envoyé en prison par sa mère, selon le site tchadien d’information Al Wihda. 11.04.2023, Sputnik Afrique

Un détenu de 33 ans est passé de vie à trépas le 8 avril à la suite d’un repas à Bébédjia, une petite ville du sud du Tchad, a annoncé le 10 avril le site d’information nationale Al Wihda.Des témoins cités par Alwihdainfo, ont expliqué que l'homme aurait mangé une partie du repas apporté par sa mère avant de partager le reste avec ses compagnons de cellule.Le média ne précise pas le sort des codétenus de la victime.Conditions de détention dans les prisons tchadiennesSelon Al Wihda, "ce malheureux évènement fait ressurgir la question des conditions de l’emprisonnement dans les brigades et commissariats du pays". Sondé Mougnan, procureur auprès du tribunal de grande instance de Bébédjia, s’est dit peiné par les conditions de détention dans la Brigade, qui ne respectent pas les normes, ajoute le site. M.Mougnan a rassuré la population pénitentiaire avec toutes les mesures mises en place pour la réouverture le plus rapidement possible de la maison d'arrêt de Bébédjia.En janvier, Soussia Martin Doumgou, régisseur de la maison d’arrêt de Massakory, à 145 kilomètres au nord de N'Djaména, a déclaré au média Ialt Tchad Presse que ces derniers temps, le ministère de la Justice avait mis le paquet pour rendre les prisons modernes, mais "qu’il reste beaucoup de choses à faire".En attendant l’amélioration des conditions de détention, il est primordial de se pencher avec attention sur le cas des prisonniers pour répondre à leurs besoins vitaux, conclut Al Wihda.

