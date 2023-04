Plus d’une centaine de drones Bayraktar détruits depuis le début de l’opération en Ukraine

"Il n’y a pas de différence de principe dans la lutte contre des drones stratégiques comme les Global Hawk (RQ-4) et Reaper (MQ-9) américains ou les drones tactiques comme les Bayraktar TB turc, d’une part, et celle contre les avions modernes, de l’autre. En témoigne la destruction depuis le début de l’opération russe de plus de 100 Bayraktar livrés à l’Ukraine", a déclaré le commandant des forces de défense antiaérienne et antimissiles Andreï Demine au journal de la Défense russe Krasnaïa zvezda.