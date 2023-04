https://fr.sputniknews.africa/20230410/la-russie-se-dotera-du-reacteur-nucleaire-de-recherche-le-plus-puissant-au-monde-1058492754.html

La Russie se dotera du réacteur nucléaire de recherche le plus puissant au monde

La Russie se dotera du réacteur nucléaire de recherche le plus puissant au monde

À l'horizon 2026, la construction du réacteur nucléaire de recherche le plus puissant au monde sera achevée dans la ville russe de Dimitrovgrad (Volga). 10.04.2023, Sputnik Afrique

Le groupe nucléaire publique russe Rosatom prévoit d'achever d'ici 2026, soit un an avant la date initialement prévue, la construction du réacteur nucléaire de recherche à neutrons rapides le plus puissant au monde.Dans un communiqué, le groupe rappelle que le réacteur d'une puissance de 150 mégawatts est en cours de construction sur un site de Rosatom à Dimitrovgrad, dans la région d'Oulianovsk (Volga).Il est censé offrir à l'industrie nucléaire une infrastructure de recherche moderne et technologiquement avancée pour les 50 prochaines années, indique Rosatom.Un programme internationalEn parallèle de la construction du réacteur, un Conseil consultatif a été mis en place, regroupant d'éminents experts russes et étrangers de l'industrie nucléaire.La première réunion du Conseil, qui s'est tenue en en juillet 2022, a réunis 56 scientifiques, experts et dirigeants de plus de 13 centres scientifiques de premier plan venus de Russie, de Chine, d’Inde, du Kazakhstan, d’Ouzbékistan, du Vietnam, d’Algérie et d’Arménie.Un projet du futurLes caractéristiques techniques uniques du réacteur de Dimitrovgrad devront permettre de résoudre un large éventail de problèmes de recherche et de créer de nouvelles centrales nucléaires compétitives et sûres, affirme Rosatom.

