En Côte d’Ivoire, une fresque apparaît sur un bâtiment abandonné emblématique de la capitale

En Côte d'Ivoire, une fresque apparaît sur un bâtiment abandonné emblématique de la capitale

Une performance culturelle à ciel ouvert à Abidjan, en Côte d’Ivoire. La réalisation d'une fresque géante sur l'un des bâtiments les plus marquants de la ville... 10.04.2023, Sputnik Afrique

À Abidjan, la ville la plus peuplée de Côte d’Ivoire, six artistes ivoiriens et internationaux sont en train de peindre la façade de l’immeuble la Pyramide. Il s'agit d'un bâtiment construit il y a une cinquantaine d’années, qui est aujourd’hui à l'abandon.La réalisation de la fresque s'effectue du 1er au 19 avril, avait annoncé en début de mois le concepteur et directeur artistique du projet, Otto Lemon, cité par le média Abidjan.net."Aujourd’hui, quand les jeunes entendent parler de la Pyramide, ils pensent plus à un vieux bâtiment délabré et non à un bâtiment architectural", a-t-il expliqué. L'idée est donc de lui donner une seconde vie."Atypique" et "futuriste"À l’occasion des 50 ans de l’immeuble conçu par l’architecte italien Rinaldo Olivieri, les organisateurs ont sélectionné "des artistes plasticiens, évoluant notamment dans le street art et ayant une sensibilité pour cette bâtisse", précise RFI. Selon Otto Lemon, ils ont appelé l’exposition "Demain est déjà né" parce que le bâtiment était "très avant-gardiste" à l'époque de sa création et reste encore "atypique" et "futuriste".Étant l’un des premiers édifices de grande hauteur érigés dans la commune du Plateau, la Pyramide est de style brutaliste.Les six artistes participant à cette performance sont Issa Diabaté, Dourone, Amah Cynthia Dongo, Antonin Katre, Pascal Konan, Annick Lia, mais aussi quatre étudiants de l’Institut national supérieur des arts et de l’action culturelle (INSAAC).La fresque sera visible jusqu’à la réhabilitation de ce site.

