Des bactéries mangeuses de pétrole détectées en mer du Japon

Des bactéries mangeuses de pétrole détectées en mer du Japon

La mer du Japon a dévoilé quelques secrets aux scientifiques russes qui pourront probablement s’en servir pour faire une percée dans la protection de l’environnement.La découverte a été faite au cours d'une étude à grande échelle, selon le communiqué de l’institution.Futurs projetsLes spécialistes étudieront davantage le génome des 12 types de bactéries pour révéler les mécanismes du fonctionnement de leurs gènes et enzymes.Sur la base de ces recherches, il sera possible de développer des technologies efficaces de surveillance de la pollution aux hydrocarbures des eaux marines et des technologies pour leur purification à l’avenir.

