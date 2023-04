https://fr.sputniknews.africa/20230410/des-avions-dattaque-russes-su-25-en-action--video-1058471288.html

Des avions d'attaque russes Su-25 en action – vidéo

Le ministère russe de la Défense a publié des séquences montrant le travail de pilotes d'avions d'attaque au sol Su-25. Lors de l'opération concernée, les avions ont tiré des projectiles en volant à deux à basse altitude.Il s'agissait d'appuyer une offensive d'unités russes. Les manœuvres prévoyaient également le lancement de leurres thermiques.Au cours de la mission filmée, des positions retranchées et des véhicules blindés ukrainiens ont été détruits.Une riche expérienceUn Su-25 peut porter tant des équipements de bombardement que des missiles non guidés et des missiles guidés air-sol.Selon un membre d'équipage, les pilotes enrichissent leur expérience de vol lors de ces opérations. Certains d'entre eux ont déjà effectué plus de 600 missions de combat.

