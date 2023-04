https://fr.sputniknews.africa/20230409/un-batiment-seffondre-a-marseille-des-blesses---images-1058460548.html

Un bâtiment s'effondre à Marseille, des blessés - images

Un bâtiment s'effondre à Marseille, des blessés - images

Au moins cinq personnes ont été blessées suite à l'effondrement d'un bâtiment dans la ville française de Marseille, dans la nuit du 8 au 9 avril, pour une... 09.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-09T07:38+0200

2023-04-09T07:38+0200

2023-04-09T07:38+0200

france

international

marseille

effondrement

incendie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/09/1058460382_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_f9b26e82fb20b58d51e7ad42513d70f8.jpg

Un immeuble de quatre étages s'est effondré à Marseille, ville du sud de la France, dans la nuit du 8 au 9 avril. Au moins cinq personnes ont été blessées, a déclaré le maire de Marseille, Benoît Payan. Il a d'ailleurs précisé qu'il fallait se préparer "à avoir des victimes dans ce terrible drame".Un incendie dans les décombres "est toujours en cours et il est extrêmement difficile à maîtriser", a ajouté le maire. Le nombre de résidents présents dans l'immeuble effondré en pleine nuit reste inconnu, selon les autorités. Cependant, 33 personnes ont été touchés dans les immeubles voisins.Une course contre la montre est aussi engagée dans un immeuble voisin, au numéro 15, partiellement endommage, et "qui menace de s'effondrer", comme le numéro 19, selon le maire. L'incident s'est produit au 17 rue Tivoli, dans le quartier central de la Plaine, vraisemblablement après une explosion, vers 00h40.

france

marseille

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

avec AFP

avec AFP

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec AFP

france, international, marseille, effondrement, incendie