L'Ukraine sera rasée en tant qu'État vers fin 2023, croit un ex-conseiller du Pentagone

L'Ukraine sera rasée en tant qu'État vers fin 2023, croit un ex-conseiller du Pentagone

Les pertes de Kiev sur le front sont "horribles" et les médias occidentaux mentent sur la situation réelle. Vers la fin de l'année, l'Ukraine pourrait... 09.04.2023, Sputnik Afrique

"Je ne sais pas si l'Ukraine même existera encore en tant qu'État-nation vers la fin de 2023", a déclaré le colonel américain Douglas Macgregor, ancien conseiller du secrétaire à la défense, dans une interview à Stephen Gardner diffusée sur YouTube.Pour leur part, les médias américains présentent un tableau tout autre. Mais "nous mentons, nous ne disons pas la vérité", insiste l'ancien militaire. Selon lui, les principaux journaux aux États-Unis et au Royaume-Uni transmettent la vision formulée par la CIA et la MI6. Et ils continuent d'assurer que l'Ukraine est soit en train de l’emporter soit pourrait encore vaincre.Il se dit certain de la défaite de KievDébut février, M.Macgregor avait affirmé avoir entendu de certaines sources que le commandant en chef des forces armées d'Ukraine Valery Zaloujny avait confié en privé aux militaires hauts gradés des États-Unis, lors de sa visite dans ce pays, que son pays avait perdu 257.000 personnes.En mars, le colonel a réitéré que la Russie "arrivera à ses fins en détruisant les forces armées de Kiev".

