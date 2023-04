https://fr.sputniknews.africa/20230409/la-pologne-livrera-a-kiev-deux-fois-plus-de-blindes-finances-par-loccident-que-prevu-dit-zelensky-1058463047.html

La Pologne livrera à Kiev deux fois plus de blindés financés par l’Occident que prévu, dit Zelensky

La Pologne livrera à Kiev deux fois plus de blindés financés par l'Occident que prévu, dit Zelensky

Le Président Zelensky a fait part de "nouveaux accords" quant à la livraison d'armements en provenance de la Pologne. Il s'agit de 200 blindés Rosomak...

L’appétit de Kiev grandit. Si le 1er avril, l’Ukraine avait commandé à la Pologne une centaine de blindés Rosomak, une semaine plus tard, leur quantité a augmenté.La commande de blindés devra être financée avec des fonds américains versés à Kiev et avec des fonds européens octroyés à Varsovie, comme le disait début avril le chef du gouvernement polonais Mateusz Morawiecki.Le dirigeant ukrainien a en outre fait savoir que la Pologne fournira "des mortiers automoteurs, des missiles supplémentaires, des MiGs".L’Occident nourrit le conflitMoscou a à de multiples reprises critiqué l’implication grandissante des pays occidentaux dans le conflit ukrainien.Précédemment, il avait averti l’Occident que toutes ces armes constitueraient "une cible légitime" pour la Russie.En outre, le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrouchev a récemment jugé que les Européens et Américains avaient "transformé l’Ukraine en grand camp militaire" avec leurs livraisons d’armes et leurs apports en mercenaires.

