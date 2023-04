https://fr.sputniknews.africa/20230409/la-malnutrition-aigue-severe-pourrait-toucher-un-million-denfants-au-sahel-en-2023-dit-lunicef-1058460743.html

La malnutrition aiguë sévère pourrait toucher un million d’enfants au Sahel en 2023, dit l’Unicef

Près d'un million d'enfants de moins de cinq ans seront exposés cette année à une malnutrition aiguë sévère pour cause d’insécurité au Sahel, a alerté le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef).Par voie de communiqué publié vendredi, l’Unicef a fait savoir qu’environ 970.000 enfants de moins de cinq ans sont concernés par cette menace au Niger, au Burkina Faso et au Mali, trois pays sahéliens.Selon l’agence spécialisée de l’ONU, le Niger est le pays le plus exposé, avec une prévision de 430.000 enfants malnutris aigus sévères cette année.L'organisme onusien a également fait savoir que la malnutrition aiguë sévère devrait augmenter de 18,4% cette année au Mali et toucher 367.000 enfants.L’Unicef explique encore qu’au Sahel, 82% des jeunes enfants (6-23 mois) sont en situation de pauvreté alimentaire, ce qui signifie qu'ils ne sont pas nourris avec le régime alimentaire minimum dont ils ont besoin.Le Fonds des Nations unies pour l’enfance exhorte les gouvernements à "placer la nutrition infantile au premier rang des priorités nationales" et "accroître les investissements nationaux dans la prévention, la détection et le traitement précoces de la malnutrition"

