https://fr.sputniknews.africa/20230409/investir-en-afrique-serait-plus-sur-que-dans-des-produits-financiers-us-selon-une-agence-1058464172.html

Investir en Afrique serait plus sûr que dans des produits financiers US, selon une agence

Investir en Afrique serait plus sûr que dans des produits financiers US, selon une agence

Alors que les pertes potentielles des banques américaines en 2022 s’élèvent à 620 milliards de dollars, certains investisseurs privés internationaux auraient... 09.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-09T16:47+0200

2023-04-09T16:47+0200

2023-04-09T16:47+0200

états-unis

afrique

investissements

faillite

banques

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/0d/1058181462_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_5ced2fe52f768a98202963da76f9385b.jpg

Après la faillite de plusieurs banques américaines, dont la Silicon Valley Bank (SVB), survenue en mars, les grands médias financiers du pays ont fait remonter à la surface le lourd bilan des pertes de celles-ci en 2022, écrit Ecofin.En effet, elles ont essuyé l'an passé plus de 620 milliards de dollars de pertes non réalisées, selon la Federal Deposit Insurance Corporation qui gère le mécanisme de garanties accordées par le gouvernement américain aux dépôts bancaires.Cette couverture médiatique pourrait viser à démontrer que cette banque californienne n'avait pas été la victime de mauvais choix de la part de sa direction, mais plutôt d'une conjoncture qui a fragilisé les banques plus petites. C'est de cette façon que la chute de la SVB est expliquée dans certains médias.Intérêt pour l’AfriqueAlors que des taux élevés sont maintenus pour contenir l’inflation et un dollar élevé, ces pertes potentielles risquent de se matérialiser rapidement.Dans cette situation les investisseurs pourraient privilégier des marchés émergents et en développement, parmi lesquels l’Afrique.En outre, le continent devrait attirer davantage l’attention des investisseurs privés internationaux, alors que plusieurs institutions africaines (UNECA et BAD) appellent à réformer l’architecture financière mondiale, selon l’agence.

états-unis

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, afrique, investissements, faillite, banques