Сes systèmes de défense aérienne russe déployés dans le Donbass - vidéos

À l’occasion de la journée des forces de la défense aérienne en Russie, la Défense du pays passe en revue ses systèmes utilisés dans le Donbass. Ils repoussent... 09.04.2023, Sputnik Afrique

Impliqués dans l’opération militaire spéciale en Ukraine, plusieurs systèmes antiaériens surveillent le ciel. Un tour d’horizon sur ces équipements dont le radar moderne Niobiy, présenté par la Défense russe à l'occasion de la journée des forces de la défense aérienne en Russie.Ils sont utilisés pour repousser des attaques de drones, de roquettes et de missiles balistiques ukrainiens contre des villes et villages libérés des Ukrainiens ainsi que contre des régions limitrophes russes.Entre autres systèmes, la défense aérienne utilise des stations radars Nebo (Ciel, en français), des radars Niobiy, ainsi que des systèmes S-400, S-300 et Pantsir.Un radar dernier criSur la vidéo ci-dessous, les militaires russes utilisent le système Niobiy.Le radar Niobiy, mis en dotation dans l’armée russe début 2022, est en mesure de repérer non seulement des avions et des hélicoptères ennemis, mais aussi des drones construits avec des matériaux composites difficiles à détecter.Selon le ministère russe de la Défense, ce radar est capable de scanner l’espace aérien dans un rayon de 500 kilomètres. Il suit simultanément des centaines de cibles et définit leur type et appartenance.L’information sur les cibles à risque est envoyée au poste de commandement qui décide quelle unité de défense aérienne sera chargée de la détruire.Le ministère a ajouté que le nombre de cibles évoluant simultanément dans les airs peut s’élever à plusieurs dizaines. Le plus souvent il s’agit de drones.Les données de tous les systèmes permettent d’avoir l’idée de la situation générale et de prendre rapidement des décisions appropriées.

