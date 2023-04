https://fr.sputniknews.africa/20230409/en-centrafrique-le-president-participe-au-nettoyage-de-la-capitale---photos-1058464509.html

En Centrafrique, le Président participe au nettoyage de la capitale - photos

En Centrafrique, le Président participe au nettoyage de la capitale - photos

Dans le cadre d'une initiative visant à "lutter contre l’insalubrité", le dirigeant centrafricain a participé, une fois de plus, au nettoyage des rues de... 09.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-09T17:01+0200

2023-04-09T17:01+0200

2023-04-09T17:01+0200

république centrafricaine

marché

faustin-archange touadéra

nettoyage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/09/1058463994_0:180:3071:1907_1920x0_80_0_0_07796ca75cefd031d3a89fefa6aa886b.jpg

Le Président centrafricain continue de promouvoir les activités de nettoyage dans la capitale et ses environs, écrit Nouvelles Plus.Après avoir participé le 1er avril au désherbage de la cour d'un lycée de Bangui, il s’est rendu le 8 avril à un marché dans la préfecture de Bangui. Une opération baptisée Kwa ti Kodro vise à inciter ses concitoyens à faire de même.De plus, cela permettrait d’assainir l’environnement du marché et à protéger les aliments qui y sont vendus.La ministre de l’Action humanitaire Virginie Baikoua, le ministre de l’Administration du territoire Bruno Yapande et le maire de Begoua Jean Emmanuel Gazaguinza étaient aux côtés du Président, précise le média.Rendre propre la capitaleLe Président a aussi exhorté "tous les Centrafricains à consacrer deux heures de leur temps chaque samedi pour nettoyer leur environnement".Le chef de l'État centrafricain s’est plus tard arrêté à un autre marché de Bangui pour se livrer à ce même exercice citoyen aux côtés de riverains.L’opération Kwa ti KodroIl s’est rendu à un marché pour inciter ses concitoyens à faire de même. a été lancée par le gouvernement le 14 septembre 2022. L'idée serait de rendre propre la capitale Bangui et ses environs, et d'envisager d'autres actions similaires à l'intérieur du pays.

république centrafricaine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

république centrafricaine, marché, faustin-archange touadéra, nettoyage