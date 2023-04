https://fr.sputniknews.africa/20230409/drones-abattus--stocks-de-munitions-detruits-ce-que-kiev-a-perdu-en-24h-1058464321.html

Drones abattus, stocks de munitions détruits: ce que Kiev a perdu en 24h

Drones abattus, stocks de munitions détruits: ce que Kiev a perdu en 24h

Des obusiers, des drones et des projectiles de HIMARS anéantis. La Défense russe a mis à jour son bilan quotidien de l’opération militaire spéciale dans la... 09.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-09T16:58+0200

2023-04-09T16:58+0200

2023-04-09T16:59+0200

donbass. opération russe

donbass

donetsk

russie

ukraine

république populaire de donetsk (rpd)

lougansk

république populaire de lougansk (rpl)

canon

canon automoteur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/17/1057998219_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2d5b83539510068125b1d9e6430e3f8e.jpg

Les forces russes ont mis hors d’état de nuire 98 unités d’artillerie ukrainiennes durant ces dernières 24h. Elles sont parvenues à anéantir des dépôts d’armements et de munitions, ainsi qu’un stock ukrainien avec 70.000 litres de carburant près de la ville de Zaporojié.Qui plus est, la partie russe a intercepté une dizaine de projectiles de HIMARS et Smertch, ainsi qu’un missile balistique à courte portée ukrainien Hrim-2. En outre, 14 drones ukrainiens ont été abattus.Près de 420 soldats ukrainiens ont été éliminés en 24h.Selon les axes principaux:

donbass

donetsk

russie

ukraine

lougansk

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

donbass, donetsk, russie, ukraine, république populaire de donetsk (rpd), lougansk, république populaire de lougansk (rpl), canon, canon automoteur