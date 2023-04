https://fr.sputniknews.africa/20230408/tensions-avec-liran-washington-deploie-un-sous-marin-lance-missiles-au-moyen-orient-1058442526.html

Tensions avec l’Iran: Washington déploie un sous-marin lance-missiles au Moyen-Orient

La Marine américaine a déployé un sous-marin capable de transporter jusqu'à 154 missiles Tomahawk au Moyen-Orient. Une nouvelle escalade dans la région, alors... 08.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-08T17:44+0200

Washington n’a pas l’air de vouloir jouer la carte de l’apaisement. Après une série d’incidents maritimes avec l’Iran dans le golfe Persique, les États-Unis montrent leurs muscles en déployant un sous-marin lance-missiles.Un submersible à propulsion nucléaire équipé de Tomahawk a en effet été envoyé au Moyen Orient, a déclaré Timothy Hawkins, porte-parole de la 5e Flotte américaine.Le responsable n’a cependant pas détaillé la position exacte du sous-marin ni sa mission. La 5e Flotte patrouille le détroit d’Ormuz à l’embouchure du golfe Persique, par lequel transitent presque tous les pétroliers de la région.Tensions avec l’IranCette démonstration de force américaine intervient dans un contexte tendu avec l’Iran. Washington et ses alliés accusent en effet Téhéran d’avoir attaqué plusieurs pétroliers et navires commerciaux ces dernières années.En novembre dernier, Israël avait ainsi déclaré qu’un drone de facture iranienne, semblable à ceux envoyés aux forces russes en Ukraine, avait attaqué un pétrolier. Même refrain en août 2021, après l’agression du pétrolier Mercer Street par un engin sans pilote, incident que Londres avait qualifié d’"attaque illégale et impitoyable", soupçonnant là encore Téhéran.Les tensions américano-iraniennes en avaient déjà pris un coup en 2015, lorsque le Président Donald Trump s’était retiré de l’accord prévoyant l’allégement des sanctions contre l’Iran en échange d’une limitation de ses activités nucléaires. Des activités nucléaires qui semblent d’ailleurs sur le point d’aboutir, puisque Washington a récemment déclaré que Téhéran pourrait bientôt produire suffisamment de matière fissile pour élaborer une bombe atomique.Le paysage géopolitique dans la région semble également en plein bouleversement, à en juger par le rapprochement que l’Arabie saoudite a entamé avec l’Iran, avec la médiation de la Chine.

