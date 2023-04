https://fr.sputniknews.africa/20230408/la-russie-fournira-a-legypte-600000-tonnes-supplementaires-de-ble-1058441549.html

La Russie fournira à l'Égypte 600.000 tonnes supplémentaires de blé

La Russie fournira à l'Égypte 600.000 tonnes supplémentaires de blé

L'Égypte importera 600.000 tonnes de blé russe à deux reprises en mai à la suite d'un appel d'offres international. Ce pays est le plus grand acheteur de blé... 08.04.2023, Sputnik Afrique

L'Autorité générale pour l'approvisionnement en produits de base, l'acheteur de céréales de l'État égyptien, a déclaré jeudi avoir acheté 600.000 tonnes de blé russe dans le cadre d'un appel d'offres, relate Reuters.De ce lot, 300.000 tonnes devront être expédiées du 10 au 20 mai et 300.000 autres du 21 au 31 mai.La Russie est le plus grand fournisseur étranger du marché égyptien du blé, ayant fourni près de 5 millions de tonnes au cours de la campagne de commercialisation 2020-21, selon le portail World Grain. Le plus grand importateurLes importations de blé de l'Égypte au cours de la campagne de commercialisation 2023-24 devraient augmenter de 3%, pour atteindre 10,8 millions de tonnes, selon un rapport du Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA).Au début de l'année, Elena Tiourina, directrice du département d'analyse de l'Union céréalière russe, a fait savoir que les livraisons avaient doublé durant les derniers mois de l’année 2022, s'élevant à 963.000 tonnes. En janvier, l'Égypte est devenue le leader des importations de blé de Russie.Un fret contenant 100.000 tonnes de blé russe a été acheminé à la mi-mars jusqu’à Damiette. Il s'agit d'un chiffre record enregistré dans ce port depuis la fondation du port en 1986.

