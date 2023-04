https://fr.sputniknews.africa/20230408/la-coree-du-nord-effectue-un-test-de-drone-dattaque-sous-marin-a-capacite-nucleaire-1058442761.html

La Corée du Nord effectue un test de drone d'attaque sous-marin à capacité nucléaire

La Corée du Nord a annoncé ce samedi 8 avril avoir procédé avec succès à un test de drone d'attaque sous-marin à capacité nucléaire. L'engin a "explosé avec... 08.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-08T18:35+0200

corée du nord

drone

sous-marins

international

Le test de ce "système d'arme stratégique sous-marine" s’est tenu du 4 au 7 avril, a précisé l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, citant le média officiel nord-coréen. L’arme a “explosé avec précision sous l’eau”, a affirmé Pyongyang, estimant que cet essai “prouve la fiabilité du système d’armement stratégique sous-marin et sa faculté d’attaque létale”. Le drone d'essai a été déployé à partir d'un port de la province du Hamgyong du Sud et a navigué le long d'un parcours simulant une distance de 1.000 kilomètres pendant 71 heures et six minutes. Cet essai intervient alors que la Corée du Sud et les Etats-Unis ont effectué récemment des exercices aériens conjoints avec un bombardier stratégique B-52H. Il s’agit du troisième test de ce dispositif revendiqué par la Corée du Nord, qui a récemment dévoilé l'ogive nucléaire tactique Hwasan-31.

