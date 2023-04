https://fr.sputniknews.africa/20230408/la-chine-lance-des-exercices-militaires-pres-de-taiwan--1058441325.html

La Chine lance des exercices militaires près de Taïwan

Pékin a annoncé le début de manœuvres militaires ce 8 avril, près de Taïwan, impliquant des destroyers, des vedettes rapides lance-missiles, des avions de... 08.04.2023, Sputnik Afrique

Les exercices militaires lancés samedi par la Chine dans le détroit de Taïwan visent un "encerclement total" de l'île, selon la télévision d'Etat chinoise. Selon CCTV, des destroyers, des vedettes rapides lance-missiles, des avions de chasse, des ravitailleurs et des brouilleurs sont notamment mobilisés pour ces exercices.Ces opérations, qui comprennent également des "patrouilles", sont "nécessaires pour sauvegarder la souveraineté et l'intégralité territoriale de la Chine", a justifié le porte-parole de l'armée chinoise, Shi Yi.La localisation exacte de ces opérations n'est pas connue. La partie la plus étroite du détroit de Taïwan entre les côtes chinoises et l'île fait environ 130 kilomètres.

avec AFP

