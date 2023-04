https://fr.sputniknews.africa/20230408/il-frole-la-mort-en-quittant-une-laverie-juste-avant-une-forte-explosion---video-1058441007.html

Il frôle la mort en quittant une laverie juste avant une forte explosion - vidéo

Il frôle la mort en quittant une laverie juste avant une forte explosion - vidéo

Une spectaculaire explosion dans une laverie espagnole aurait pu virer au drame. Une caméra de surveillance a filmé le moment de la déflagration

Une poignée de secondes cruciale. Ce client d’une laverie espagnole a échappé de peu à la mort en quittant les lieux juste avant la forte explosion d’un sèche-linge.La Vanguardia a diffusé les images des caméras de vidéosurveillance immortalisant cette scène qui a eu lieu le 28 mars à La Corogne. On y voit un homme rassembler ses affaires et quitter la laverie. Dix secondes après seulement, l’espace sera intégralement détruit suite à une impressionnante déflagration. Elle fera même s’effondrer le mur de la devanture.Selon le quotidien espagnol, le chargeur d’un briquet laissé par un client dans un des séchoirs en aurait été la cause.

