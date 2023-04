https://fr.sputniknews.africa/20230408/du-jamais-vu-uranus-photographie-dans-les-moindres-details-par-le-telescope-james-webb-1058442901.html

Du jamais vu: Uranus photographié dans les moindres détails par le télescope James-Webb

Du jamais vu: Uranus photographié dans les moindres détails par le télescope James-Webb

Uranus a montré un nouveau visage grâce au télescope spatial James-Webb. Celui-ci est parvenu à immortaliser la planète en révélant ses anneaux lumineux et...

Le télescope spatial James-Webb (JWST) de la NASA a diffusé son premier cliché d’Uranus qui dévoile ce qui restait jusque-là invisible. Ainsi, l’appareil a photographié non seulement la géante glaciale mais aussi quelques-unes de ses 27 lunes et 11 de ses 13 anneaux connus. Sur cette image exceptionnelle, ils brillent de mille feux.L’appareil a démontré une puissance et sensibilité colossales en enregistrant "les deux anneaux poussiéreux les plus ténus de la planète, qui n’avaient pas été découverts avant le survol de Voyager 2 en 1986", explique la NASA.Si l’on compare les anneaux d’Uranus à ceux de Saturne, les premiers sont plus minces, étroits et sombres que les seconds.Ce n’est que le débutLa NASA a détaillé que ces découvertes avaient été rendues possibles grâce à "une courte exposition de 12 minutes avec seulement deux filtres".Ainsi, il ne s’agit que de "la partie émergée de l’iceberg de ce que James Webb peut faire pour observer cette planète mystérieuse".D’autres études sont déjà en cours, et d’autres encore sont prévues…

