Un blindé, un canon automoteur Gvozdika et un obusier D-20 ont été détruits sur l'axe de Krasny Liman.

Jusqu’à 370 militaires et mercenaires étrangers ont été éliminés sur l'axe de Donetsk. En outre, les troupes russes ont anéanti six blindés, trois véhicules et un canon automoteur Gvozdika.