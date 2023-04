https://fr.sputniknews.africa/20230408/defense-russe-kiev-prepare-un-nouveau-fake-pour-accuser-la-russie-dutilisation-darme-chimique-1058442167.html

Défense russe: Kiev prépare un nouveau fake pour accuser la Russie d’utilisation d’arme chimique

Les services secrets ukrainiens préparent une provocation pour accuser la Russie d’utilisation d’agents toxiques, rapporte la Défense russe. Ils devraient... 08.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-08T17:00+0200

donbass. opération russe

kiev

provocation

armes chimiques

faux

Une provocation de grande envergure est préparée sous la direction du bureau du Président ukrainien dans la région de Soumy en vue de discréditer la Russie, a déclaré le ministère de la Défense russe.Kiev se propose d’accuser Moscou d’utilisation d’agents toxiques. À cette fin, de fausses interceptions radio devraient être relayées sur les réseaux sociaux, dans lesquelles des "militaires russes" devraient discuter des préparatifs d’utilisation d’une arme chimique.Des corps ramenés d’une morgue ukrainienneDe plus, ces deux dernières semaines des positions ont été préparées à Akhtyrka, dans cette région de Soumy (nord-est de l’Ukraine), où seraient transférés des corps de militaires ukrainiens. Leur mort serait intervenue suite aux tirs de munitions "russes" chargées d’"agents toxiques".Leurs restes et le territoire adjacent devraient aussi être traités avec des substances toxiques. Kiev prévoit aussi d'y inviter des experts occidentaux pour faire des constations, souligne le ministère.L’Ukraine préparerait cette provocation pour lancer une nouvelle campagne de diffamation de la Russie dans les médias occidentaux, y compris pour tenter d’initier une réunion du Conseil de sécurité de l’Onu et accuser la partie russe, indique la Défense.

