Burkina: 44 civils tués dans l'attaque de deux villages dans le nord

Burkina: 44 civils tués dans l'attaque de deux villages dans le nord

08.04.2023

"Le bilan provisoire de cette attaque ignoble et barbare" qui a visé les villages de Kourakou et Tondobi, "fait état de 44 civils tués et des blessés", détaille le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgho.31 ont été tués à Kourakou et 13 à Tondobi précise-t-il.Le gouverneur a assuré que "des actions de stabilisation de la localité sont en cours après (une) offensive menée par les forces de défense et de sécurité (FDS) qui a permis de mettre hors d'état de nuire les groupes armés terroristes qui ont perpétré ladite attaque".Cette double attaque est survenue dans des localités situées à cinq kilomètres de Seytenga, commune frontalière du Niger, endeuillée en juin 2022 par une attaque revendiquée par l'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS) qui avait fait 86 morts.Le lieutenant-colonel Sorgho a par ailleurs invité samedi les populations locales "à faire corps avec les FDS et s'enrôler comme volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs civils) afin de participer à la défense de leurs localités respectives".Le Burkina Faso, en particulier sa partie nord, est pris depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées à des groupes jihadistes liés à Al-Qaïda* et à l'organisation Etat islamique (EI)*, qui ont fait plus de 10.000 morts - civils et militaires - selon des ONG, et quelque deux millions de déplacés internes.*Organisation terroriste interdite en Russie

