https://fr.sputniknews.africa/20230407/un-algerien-blesse-par-balle-apres-avoir-manque-de-percuter-un-policier-en-france-1058429333.html

Un Algérien blessé par balle après avoir manqué de percuter un policier en France

Un Algérien blessé par balle après avoir manqué de percuter un policier en France

Un policier français a blessé par balle un sans-papiers de nationalité algérienne à Grenoble, après avoir utilisé sans succès un pistolet à impulsion... 07.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-07T10:15+0200

2023-04-07T10:15+0200

2023-04-07T10:15+0200

algérie

grenoble

police

balles

pistolet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/08/13/1046023147_24:0:1224:675_1920x0_80_0_0_b0f791d74feb6f12ca6b46b2b3485729.jpg

Un ressortissant algérien de 25 ans a été blessé à Grenoble par le tir d'un policier après avoir tenté de se soustraire à un contrôle, manquant de percuter le fonctionnaire alors qu'il essayait de s'enfuir, a indiqué mercredi le parquet de Grenoble. L'état du blessé, touché à l'aine, est "stable actuellement et en amélioration", expliquait le procureur Eric Vaillant en fin d'après-midi dans un communiqué. Vers 13h30, le conducteur d'une Peugeot 206 a refusé d'obtempérer à un contrôle de la compagnie d'intervention de Grenoble, selon la même source. Un agent tire plusieurs foisDans un premier temps, la voiture s'immobilise, le conducteur refuse de sortir. Un policier fait alors "usage à deux reprises du pistolet à impulsion électrique à travers la fenêtre ouverte du véhicule, sans succès", selon le communiqué. Le conducteur se lance alors dans "de nombreuses manoeuvres dangereuses" pour dégager son véhicule, détruisant des plots de stationnement, et avançant "délibérément sur un effectif de police qu'il manquait de percuter". Quoique touché par un tir du policier, il parvient à prendre la fuite. C'est finalement les pompiers qui signalent aux policiers un homme blessé par arme à feu, après un appel de sa femme. Il est retrouvé conscient, ainsi que sa voiture, à Sassenage (Isère), une commune au nord-ouest de Grenoble, et emmené à l'hôpital. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, menée par la sûreté départementale de Grenoble. L'IGPN a été saisie pour les blessures avec arme par personne dépositaire de l'autorité commises sur le conducteur du véhicule.

algérie

grenoble

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

algérie, grenoble, police, balles, pistolet