Moscou évoque une "collusion" aux USA derrière l'homologation du vaccin anti-Covid Pfizer

Le vaccin anti-Covid développé par le groupe Pfizer a été homologué malgré des effets secondaires graves en raison d'une collusion aux États-Unis, annonce la... 07.04.2023, Sputnik Afrique

Une collusion entre des responsables américains et le groupe Pfizer a permis l'homologation du vaccin anti-Covid ayant de graves effets secondaires, a déclaré ce vendredi 7 avril le commandant en chef des troupes de radioprotection et de protection chimique et biologique des forces armées russes, le lieutenant-général Igor Kirillov.Affirmant citer des informations contenues dans un rapport fermé de Pfizer, M.Kirillov a fait savoir qu'il existait "des preuves que les patients recevant le vaccin couraient un risque accru de développer une myocardite".

