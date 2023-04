https://fr.sputniknews.africa/20230407/la-russie-prete-a-exporter-ses-cereales-en-court-circuitant-loccident-1058435664.html

La Russie prête à exporter ses céréales en court-circuitant l’Occident

Si la porte se ferme, Moscou n’hésitera pas à passer par la fenêtre. Alors que l’accord céréalier d’Istanbul est entravé par les manœuvres occidentales, la Russie songe à d’autres moyens d’exporter ses denrées alimentaires. Des liens sont actuellement tissés avec la Turquie et le Qatar pour le cas où l’entente actuelle continuerait de stagner, a ainsi déclaré Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères.Le chef de la diplomatie russe a néanmoins souligné que les exportations russes vers les pays dans le besoin ne seraient pas affectées par ces changements.Un accord fragileL’accord sur l’exportation des céréales et des engrais s’enlise du fait des restrictions occidentales, a encore souligné Sergueï Lavrov. De nouvelles difficultés pour le financement, la logistique ou l’assurance des produits russes à l’exportation apparaissent chaque jour. La Turquie a d’ailleurs récemment appelé à lever une fois pour toutes ces obstacles, relayant la position de Moscou.Mais la Russie a déjà commencé à prendre du recul avec l’accord d’Istanbul. Celui-ci a en effet été prolongé de 60 jours par Moscou et non de 120 comme attendu et comme la fois précédente. Une façon pour les autorités russes de marquer leur lassitude face aux entraves occidentales.Les céréales et engrais russes, qui ne sont théoriquement pas soumis aux sanctions européennes, sont néanmoins entravés par des "sanctions cachées", touchant par exemple l'affrètement de navires ou les paiements bancaires, comme l’expliquait récemment à Sputnik Ksénia Bolomatova, directrice d’une grande société d’exportation russe.Des milliers de tonnes d’engrais russes restent d’ailleurs bloqués dans les ports européens, particulièrement ceux des pays baltes. La Russie a pourtant proposé à plusieurs reprises de les expédier gratuitement aux pays dans le besoin.

