Cinq obusiers, trois chars et plus de 370 soldats: ce que l'Ukraine a perdu en 24h

En ces dernières 24h, les forces de Kiev ont perdu plus de 370 soldats, trois chars, six véhicules blindés et une dizaine de drones, selon un nouveau bilan du... 07.04.2023, Sputnik Afrique

Le dernier bilan de l’opération militaire spéciale en Ukraine mis à jour quotidiennement par la Défense russe fait état de 86 unités d’artillerie et de 11 drones ennemis détruits.Sur l'axe de Donetsk, les pertes des forces armées ukrainiennes se sont élevées à 260 hommes, trois blindés et huit autres véhicules, un canon automoteur Gvozdika, un obusier Msta-B et un D-20.Sur les axes de Koupiansk et de Krasny Liman, les militaires russes ont éliminé 80 soldats ennemis et supprimé deux obusiers D-30 et un canon Gvozdika.Dans le même temps, deux dépôts de munitions de l'armée ukrainienne ont été anéantis dans les Républiques de Donetsk et de Lougansk. La défense aérienne russe a également intercepté deux projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS.Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, l'armée ukrainienne a perdu 406 avions, 228 hélicoptères, 3.695 drones, 415 systèmes de missiles anti-aériens, 8.563 chars et autres véhicules blindés de combat, indique le ministère.

