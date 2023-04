https://fr.sputniknews.africa/20230407/aucune-crainte-au-sein-de-la-classe-politique-africaine-vis-a-vis-des-menaces-occidentales-1058434969.html

Le Congrès international africain vient de s’achever à Moscou. Différents acteurs éminents, russes comme africains, ont pris part aux débats afin de renforcer... 07.04.2023, Sputnik Afrique

«Aucune crainte au sein de la classe politique africaine» vis-à-vis des menaces occidentales Le Congrès international africain vient de s’achever à Moscou. Différents acteurs éminents, russes comme africains, ont pris part aux débats afin de renforcer la coopération russo-africaine à l’aube du prochain Forum Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Igor Morozov, président de l’Afrocom, a fait part de sa satisfaction au micro de Sputnik Afrique.

"Nous avons été particulièrement étonnés par la manière dont la zone de libre-échange continentale africaine a commencé à fonctionner. Le fait est que les zones nationales de libre-échange au sein de ce grand parapluie économique sont déjà prêtes à accueillir les hommes d'affaires russes. Des entrepreneurs qui devraient venir non seulement avec tous les biens dont l'Afrique a besoin, mais aussi pour implanter des entreprises qui sont demandées sur le marché du travail africain", indique Igor Morozov, président du Comité russe de coordination pour la coopération économique avec les pays africains (Afrocom).Le responsable russe a évoqué de même les pressions occidentales exercées sur les pays du continent noir. Selon lui, les tentatives des États-Unis et de leurs alliés d'entraver la coopération de Moscou avec les États africains et de faire dérailler le sommet Russie-Afrique -qui aura lieu à Saint-Pétersbourg en juillet prochain- ont déjà échoué.Retrouvez également dans ce numéro:- Alexandre Bespalov, entrepreneur russe; Auguste Aïmonché, opérateur économique béninois; Kheswar Jankee, ambassadeur de la république de Maurice à Moscou; Mamadou Dembélé, étudiant malien à Moscou et Djibirine-Hassane Ahmat-Taouffikh, panafricaniste centrafricain, sur le Congrès international africain de Moscou.- Alekseï Tchikhatchev, politologue russe, sur les enjeux de la visite d’Emmanuel Macron en Chine.- Abel Bledoumou Tano, cuisinier ivoirien installé en Russie, sur l’absence de restaurants africains en Russie et les meilleurs plats russes et africains.Notre revue de presse abordera les sujets suivants:- La Turquie est pour la suppression de tous les obstacles à la livraison des céréales et engrais russes- La Côte d’Ivoire figure pour la première fois en 20 ans parmi les pays à niveau de développement moyen.- Donald Trump a qualifié la date de son inculpation de meilleur jour de l’histoire.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

